انقلاب عبارة على متنها أكثر من 116 شخصا قبالة سواحل غويانا

12:58 م

الوكيل الإخباري- انقلبت ليل السبت - الأحد عبارة كانت تقل 116 راكبا بالإضافة إلى أفراد الطاقم، قبالة سواحل غويانا، الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية والمطلة على المحيط الأطلسي، بحسب ما أعلنت السلطات التي تحدثت عن إنقاذ 8 أشخاص فقط حتى الآن. اضافة اعلان





وقال وزير الأشغال العامة خوان إدغيل في مقطع فيديو نشره على موقع فيسبوك "عند الساعة 3:15 عصرا، غادرت العبارة أم في باريام مدينة جورج تاون متجهة إلى بورت كايتونا، وتلقينا نداء استغاثة قرابة الساعة 11 مساء".



وأضاف "تمكنا من انتشال ثمانية أشخاص أحياء" حتى الآن.





