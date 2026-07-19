انقلاب عبارة على متنها أكثر من 116 شخصا قبالة سواحل غويانا

وقال وزير الأشغال العامة خوان إدغيل في مقطع فيديو نشره على موقع فيسبوك "عند الساعة 3:15 عصرا، غادرت العبارة أم في باريام مدينة جورج تاون متجهة إلى بورت كايتونا، وتلقينا نداء استغاثة قرابة الساعة 11 مساء".
وأضاف "تمكنا من انتشال ثمانية أشخاص أحياء" حتى الآن.
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