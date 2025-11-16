انهيار ثلاثة أبراج لنقل الكهرباء في فنزويلا

الوكيل الإخباري- أفادت وزارة الطاقة الفنزويلية بأن شبكة الكهرباء الوطنية تعرضت لأعمال تخريب، مما أدى إلى انهيار ثلاثة أبراج لنقل الكهرباء في ولاية أنزواتغي بشمال شرق البلاد.

