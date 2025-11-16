انهيار ثلاثة أبراج لنقل الكهرباء في فنزويلا

وأشار البيان إلى بدء أعمال الترميم للبنية التحتية في منطقة سيرو فيدونيو، حيث يمر الخط المتضرر. وأعلنت الوزارة أن عودة التيار الكهربائي ستكون تدريجية وآمنة، دون تحديد حجم الأضرار التي تعرض لها المستهلكون.
-
أخبار متعلقة
-
كييف: نسعى لتبادل 1200 أسير مع روسيا
-
اليابان: تحذير من تساقط الرماد بعد ثوران بركاني
-
إسقاط 57 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية الليلة الماضية
-
إثيوبيا تعلن عن تفشي وباء جنوب البلاد
-
أستراليا ترحب بإلغاء الرسوم الأميركية على لحوم البقر وتسعى للمزيد
-
الهلال الأحمر: غرق 4 في انقلاب قاربي مهاجرين قبالة ساحل ليبيا
-
لبنان يعتزم رفع شكوى عاجلة لمجلس الأمن ضد إسرائيل
-
الجيش الأوكراني يقصف مصفاة ريازان النفطية الروسية