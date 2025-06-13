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اول تعليق من الرئيس الأميركي على الاحداث الاخيرة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
ترامب
 
الجمعة، 13-06-2025 01:59 م

الوكيل الإخباري-   حث الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إيران على إبرام اتفاق بشأن برنامجها النووي، وقال إن الوقت لا يزال متاحا أمام طهران لمنع مزيد من الصراع مع إسرائيل.

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وقال ترامب على منصة تروث سوشيال "وقع بالفعل موت ودمار واسع، لكن لا يزال الوقت متاحا لوقف هذه المذبحة بالنظر إلى وجود خطة للهجمات القادمة بالفعل وستكون أكثر وحشية".


وشنت إسرائيل هجمات على إيران الجمعة وقالت إنها استهدفت منشآت نووية ومصانع صواريخ باليستية وقادة عسكريين في بداية عملية لمنع طهران من صنع سلاح نووي.

 
gnews

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