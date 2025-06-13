اول تعليق من الرئيس الأميركي على الاحداث الاخيرة

الوكيل الإخباري- حث الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إيران على إبرام اتفاق بشأن برنامجها النووي، وقال إن الوقت لا يزال متاحا أمام طهران لمنع مزيد من الصراع مع إسرائيل.

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وقال ترامب على منصة تروث سوشيال "وقع بالفعل موت ودمار واسع، لكن لا يزال الوقت متاحا لوقف هذه المذبحة بالنظر إلى وجود خطة للهجمات القادمة بالفعل وستكون أكثر وحشية".