ايران تحذر الولايات المتحدة من اتخاذ أي إجراء ضد طهران

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين، بأنه سيحمل إيران مسؤولية أي هجمات تنفذها الحوثيون.
وأضاف خامنئي "على أميركا أن تعلم أنه إذا حاولت العبث مع إيران فإنها ستتلقى صفعة شديدة".
-
أخبار متعلقة
-
إغلاق مطار هيثرو اللندني طوال يوم الجمعة بسبب انقطاع للتيار الكهربائي
-
الجيش السوداني يسيطر على الوزارات في وسط الخرطوم
-
جلسة مفتوحة لمجلس الأمن بشأن فلسطين اليوم
-
مصادر عسكرية: الجيش السوداني دخل القصر الرئاسي في الخرطوم
-
تلغراف: ماكرون يريد استخدام القوات الغربية في أوكرانيا كقوات لحفظ السلام عبر الأمم المتحدة
-
مكتب نتنياهو: الحكومة صدقت على إنهاء مهام بار
-
هيئة البث: نتنياهو يفكر بتقديم موعد إقالة رونين بار
-
ترامب: الأمور بشأن التسوية الأوكرانية تتقدم بشكل جيد