ايران تحذر الولايات المتحدة من اتخاذ أي إجراء ضد طهران

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الوكيل الإخباري- قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الجمعة، إن طهران ليس لها وكلاء في المنطقة، وإن الجماعات التي تدعمها تعمل بشكل مستقل. اضافة اعلان





وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين، بأنه سيحمل إيران مسؤولية أي هجمات تنفذها الحوثيون.



وأضاف خامنئي "على أميركا أن تعلم أنه إذا حاولت العبث مع إيران فإنها ستتلقى صفعة شديدة".