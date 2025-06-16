ايران تطلق دفعة نوعية مركبة من الصواريخ والمسيرات على اسرائيل

الوكيل الإخباري- قال التلفزيون الإيراني ليل الاثنين الثلاثاء ان ايران اطلقت قبل قليل دفعة جديدة من الصواريخ إلى الأراضي المحتلة. اضافة اعلان





وبين التلفزيون الإيراني أن إيران باشرت عمليات مشتركة بالمسيرات والصواريخ تستهدف تل أبيب وحيفا.



من جانبها نقلت وكالة فارس عن مصادر ان هجمات إيران الجديدة ضد الكيان الصهيوني مركبة وتتضمن صواريخ ومسيرات



وكان قد كتب المرشد الإيراني علي خامنئي في منشور على منصة "إكس" اليوم الاثنين "نصر من الله وفتح قريب بإذن الله ستتغلب إيران على الكيان الصهيوني".