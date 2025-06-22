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ايران تعلن انطلاق الموجة 19 من عملية الوعد الصادق

علم إيران
ايران
 
الأحد، 22-06-2025 12:34 ص
الوكيل الإخباري-     أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني انطلاق الموجة 19 من عملية "الوعد الصادق 3".اضافة اعلان


بدوره ، قال الحرس الثوري الإيراني إن الموجة الجديدة من الهجوم تضم عددا كبيرا من المسيرات تستهدف شمال وجنوب الأراضي المحتلة.
 
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