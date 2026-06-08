ايران تُعلن وقف عملياتها العسكرية على اسرائيل

الوكيل الإخباري- أعلن مقر خاتم الأنبياء وقف العمليات العسكرية، مؤكدا أنه في حال استمرار الاعتداءات خصوصا في جنوب لبنان "سيكون ردنا أشد قوة".

اضافة اعلان

بدورها نقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مصادر أن إسرائيل والولايات المتحدة نقلتا رسالة إلى إيران بأنه لن تكون هناك هجمات إضافية إذا لم تطلق إيران النار مجددا.