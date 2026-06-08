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ايران تُعلن وقف عملياتها العسكرية على اسرائيل

إيران تشترط غطاءً أممياً لأي اتفاق وتُبدي شكوكاً تجاه التزام واشنطن
إيران
 
الإثنين، 08-06-2026 02:25 م

الوكيل الإخباري-   أعلن مقر خاتم الأنبياء وقف العمليات العسكرية، مؤكدا أنه في حال استمرار الاعتداءات خصوصا في جنوب لبنان "سيكون ردنا أشد قوة".

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بدورها نقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مصادر أن إسرائيل والولايات المتحدة نقلتا رسالة إلى إيران بأنه لن تكون هناك هجمات إضافية إذا لم تطلق إيران النار مجددا.

 

وكان موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن واشنطن لم توافق على الضربات الإسرائيلية على إيران وأبلغت نتنياهو بضرورة إنهائها.

وأضاف أن مكالمة ترمب ونتنياهو كانت مهذبة، لكن نتنياهو قاوم طلب ترمب بعدم الرد على إيران.

 

 

 
 


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