ايران: رئيس وزراء قطر سيزور طهران خلال الأيام المقبلة

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الوكيل الإخباري- قالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء يوم الخميس إن رئيس الوزراء القطري سيزور إيران في الأيام المقبلة. اضافة اعلان





وأضافت الوكالة شبه الرسمية “من المقرر أن يتشاور رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع مسؤولين إيرانيين منهم وزير الخارجية عباس عراقجي بخصوص قضايا ثنائية وإقليمية”.