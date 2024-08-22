ايران: رئيس وزراء قطر سيزور طهران خلال الأيام المقبلة

وأضافت الوكالة شبه الرسمية “من المقرر أن يتشاور رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع مسؤولين إيرانيين منهم وزير الخارجية عباس عراقجي بخصوص قضايا ثنائية وإقليمية”.
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