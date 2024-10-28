ايران : سنرد بحزم

الوكيل الإخباري- حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الاثنين بأن طهران "سترد بحزم وفاعلية" على الضربات التي شنتها إسرائيل على مواقع عسكرية إيرانية.

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وقال بقائي خلال مؤتمر صحافي دوري "إننا نستخدم كل الوسائل المتوافرة للرد بحزم وفاعلية على عدوان الكيان الصهيوني".