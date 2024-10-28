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ايران : سنرد بحزم

علم ايران
ايران
الإثنين، 28-10-2024 03:56 م

الوكيل الإخباري-   حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الاثنين بأن طهران "سترد بحزم وفاعلية" على الضربات التي شنتها إسرائيل على مواقع عسكرية إيرانية.

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وقال بقائي خلال مؤتمر صحافي دوري "إننا نستخدم كل الوسائل المتوافرة للرد بحزم وفاعلية على عدوان الكيان الصهيوني".

 

وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر السبت مواقع عسكرية مرتبطة بالصواريخ في إيران، ردّا على الهجوم الإيراني بالصواريخ البالستية في 1 تشرين الأول/أكتوبر على إسرائيل.

 

 

 

 
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