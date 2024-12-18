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ايرلندا: لن تستطيع إسرائيل إسكاتنا

رئيس وزراء ايرلندا سيمون هاريس
رئيس وزراء ايرلندا سيمون هاريس
الأربعاء، 18-12-2024 11:33 ص
الوكيل الإخباري-  قال رئيس وزراء ايرلندا سيمون هاريس، إن إسرائيل لن تستطيع إسكات بلاده لانتقادها الهجمات التي تشنها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.اضافة اعلان


ووصف هاريس في تصريحات أدلى بها للصحفيين قرار إغلاق إسرائيل لسفارتها في دبلن بـ "دبلوماسية تشتيت الانتباه".

وأضاف: "هل تعرفون ما الذي يجب إدانته في رأيي؟ قتل الأطفال، وهول الوفيات بين المدنيين في غزة، وترك الناس يواجهون الجوع وعدم تدفق المساعدات الإنسانية، أعتقد أن هذه الأشياء يجب إدانتها".

وتابع: "جميعكم تسألون عن موقف ايرلندا . لكن ماذا عن ممارسات إسرائيل؟ ماذا عن الممارسات التي ارتكبها نتنياهو بحق الأطفال الأبرياء في غزة؟ هذه عبارة عن دبلوماسية تدمير".

وأكد هاريس، أن قرار إسرائيل بشأن إغلاق سفارتها السفارة كان "مؤسفا للغاية، وأنه كان يفضل ألا يحدث ذلك".

والأحد، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إغلاق سفارة تل أبيب في ايرلندا على خلفية ما سماها بـ"سياستها المناهضة لإسرائيل".

ويذكر أن إسرائيل سحبت سفيرها لدى دبلن عقب قرار ايرلندا الاعتراف بدولة فلسطينية في مايو/أيار الماضي.

والأسبوع الماضي، أعلنت ايرلندا انضمامها إلى الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بغزة.

وفا

 
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