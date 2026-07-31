باب المندب يشهد عبور 25 سفينة محملة بسلع أولية

الوكيل الإخباري- عبرت 25 سفينة شحن محملة بسلع أولية مضيق باب المندب الخميس، في حين ظلت حركة المرور عبر مضيق هرمز منخفضة إذ لم تعبره سوى ناقلتين فقط، وفق بيانات من شركة كبلر المتخصصة في الشحن البحري.

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