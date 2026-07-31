الجمعة 2026-07-31 09:53 ص

باب المندب يشهد عبور 25 سفينة محملة بسلع أولية

مضيق باب المندب
مضيق باب المندب
 
الجمعة، 31-07-2026 09:16 ص

الوكيل الإخباري-   عبرت 25 سفينة شحن محملة بسلع أولية مضيق باب المندب الخميس، في حين ظلت حركة المرور عبر مضيق هرمز منخفضة إذ لم تعبره سوى ناقلتين فقط، وفق بيانات من شركة كبلر المتخصصة في الشحن البحري.

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ومن بين السفن التي عبرت مضيق باب المندب، دخلت 18 سفينة الممر المائي وخرجت منه 7 سفن. وشملت حركة المرور ناقلات نفط عدة.

 
 


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