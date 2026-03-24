بارزاني يدين الهجوم الإيراني على البيشمركة: عمل عدائي لا مبرر له

الثلاثاء، 24-03-2026 05:36 م

الوكيل الإخباري- أدان رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، يوم الثلاثاء، هجوم إيران الذي استهدف مواقع قوات البيشمركة في إقليم كردستان، واصفا إياه بـ"العمل العدائي الذي لا يمكن تبريره".

وقال بارزاني في بيان: "ندين بأشد العبارات الهجوم الذي نُفّذ فجر اليوم بصواريخ إيرانية على مواقع قوات بيشمركة كردستان، وأسفر للأسف عن استشهاد كوكبة من الأبطال في صفوف القوات الكردية وإصابة عدد آخر بجروح".

وتوجه رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني بأحر التعازي والمواساة إلى عائلات القتلى، معربا عن مشاركته أحزانهم ومصابهم، ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

 

 
 


وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو

عربي ودولي روبيو يبحث ملف إيران مع وزراء مجموعة السبع في فرنسا الجمعة

علما الولايات المتحدة والهند.

عربي ودولي سفير الولايات المتحدة بالهند: مودي وترامب بحثا أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحا

الإمارات: التعامل مع 3 صواريخ و8 طائرات مسيرة من إيران

عربي ودولي الإمارات تعلن مقتل متعاقد مدني بالقوات المسلحة الإماراتية في البحرين

"صندوق الأمان" يمدد فترة التقديم لمنح التدريب المهني

أخبار محلية "صندوق الأمان" يمدد فترة التقديم لمنح التدريب المهني

ورشة تدريبية حول تمكين المرأة النقابية

أخبار محلية ورشة تدريبية حول تمكين المرأة النقابية

أسواق ومال الولايات المتحدة تتوصل إلى اتفاقية "تاريخية" مع شركة "توتال إنرجي"

عربي ودولي الرئيس اللبناني يؤكد حصرية السلاح بيد الدولة ويرفض جر البلاد إلى حروب الآخرين

سلطة إقليم البترا

أخبار محلية إغلاق جزئي لمحمية البترا الأثرية غداً بسبب الأحوال الجوية



 






