بارزاني يدين الهجوم الإيراني على البيشمركة: عمل عدائي لا مبرر له

الوكيل الإخباري- أدان رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، يوم الثلاثاء، هجوم إيران الذي استهدف مواقع قوات البيشمركة في إقليم كردستان، واصفا إياه بـ"العمل العدائي الذي لا يمكن تبريره".



وقال بارزاني في بيان: "ندين بأشد العبارات الهجوم الذي نُفّذ فجر اليوم بصواريخ إيرانية على مواقع قوات بيشمركة كردستان، وأسفر للأسف عن استشهاد كوكبة من الأبطال في صفوف القوات الكردية وإصابة عدد آخر بجروح".

