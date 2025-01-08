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باريس: الاتحاد الأوروبي قد يرفع بعض العقوبات عن سوريا قريبا

ت
أرشيفية
الأربعاء، 08-01-2025 03:56 م

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي قد يرفع قريبا بعض العقوبات التي فرضها ضد سوريا، وتعرقل وصول المساعدات الإنسانية إليها.

وأضاف الوزير الفرنسي في تصريح لإذاعة "فرنسا الدولية RFI" إن الاتحاد الأوروبي قد يتخذ قرارا مماثلا قريبا دون أن يحدد توقيتا محددا، مشيرا إلى أن رفع المزيد من العقوبات السياسية سيعتمد على كيفية تعامل القيادة السورية الجديدة مع عملية الانتقال وضمان الحصرية.

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وفي سياق متصل، نقلت "رويترز" عن 3 دبلوماسيين أوروبيين قولهم إن الاتحاد الأوروبي سيسعى إلى الموافقة على رفع بعض العقوبات بحلول الوقت الذي يجتمع فيه وزراء خارجية الدول الأعضاء الـ27 في بروكسل يوم 27 يناير.


وأوضح اثنان من الدبلوماسيين أن أحد الأهداف هو تسهيل المعاملات المالية للسماح بعودة الأموال إلى البلاد، وتسهيل النقل الجوي، وتخفيف العقوبات التي تستهدف قطاع الطاقة لتحسين إمدادات الطاقة.


ومطلع الأسبوع الجاري، أصدرت الولايات المتحدة إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة 6 أشهر بعد انتهاء حكم بشار الأسد، في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية.


وتعاني سوريا من نقص حاد في الكهرباء، التي لا تتوفر إلا لمدة ساعتين أو 3 ساعات يوميا في أغلب المناطق. وتقول الحكومة المؤقتة إنها تهدف إلى توفير الكهرباء لمدة تصل إلى 8 ساعات يوميا في غضون شهرين.


وتسمح الإعفاءات الأمريكية ببعض معاملات الطاقة والتحويلات الشخصية إلى سوريا حتى السابع من يوليو، لكنها لا تزيل أي عقوبات.

 

RT

 
gnews

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