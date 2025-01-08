باريس تؤكد فرار 55 عسكريا أوكرانيّا من التدريب في فرنسا

الوكيل الإخباري- أكد وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو اليوم الأربعاء فرار 55 عسكريا من اللواء 155 الأوكراني أثناء تدريبهم في فرنسا.



وقال ليكورنو لإذاعة "أوروبا 1": "عندما كان نصف اللواء يتدرب في البلاد، كانت هناك 55 حالة فرار من الخدمة"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الأرقام التي نشرها الصحفيون الأوكرانيون، "غير مؤكدة".



وفي وقت سابق أكد ميخايلو دراباتيي قائد القوات البرية في الجيش الأوكراني فرار الجنود في اللواء 155 الذي يحمل اسم آنا كييفسكايا، والذين مروا بفترة التدريب العسكري في فرنسا.

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وذكرت صحيفة "ميدي ليبر" قبل ذلك أن أوكرانيا فتحت تحقيقا بتهمة "الهروب من الخدمة العسكرية" بحق الجنود من لواء آنا كييفسكايا الذي تم تدريبه في فرنسا.

ووفقا لها، فإن 1700 جندي من أصل 2300 جندي تم تدريبهم في فرنسا فروا بعد وقت قصير من إرسالهم إلى الجبهة.



وأنهت فرنسا تدريب 2.3 ألف جندي أوكراني من اللواء 155 الأوكراني في 14 نوفمبر 2024، بما في ذلك 3 كتائب مشاة وسلاح الهندسة والمدفعية ووحدات المراقبة الجوية الأرضية والاستطلاع.



من جهتها كتبت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن عدد الفارين من صفوف القوات الأوكرانية خلال 10 أشهر من عام 2024 تضاعف تقريبا مقارنة بإجمالي إحصائيات عامي 2022 و2023. وفي عام 2024 تم رفع 60 ألف قضية.

RT