باريس تحظر دخول سموتريتش وتفرض إجراءات بحق مستوطنين متورطين بالعنف

وأوضح بارو أن فرنسا قررت حظر دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إضافة إلى أربعة من قادة منظمات المستوطنين و21 مستوطنًا متورطين في أعمال عنف، إلى الأراضي الفرنسية.
وفي السياق، أصدرت بريطانيا بيانًا مشتركًا مع وزراء خارجية أستراليا وكندا وفرنسا والنرويج، ردًا على تدهور الأوضاع في الضفة الغربية.
وأكد البيان المشترك أن "المستوطنين المتطرفين يواصلون، بدعم من مؤيديهم، مهاجمة الفلسطينيين وانتهاك حقوقهم الإنسانية"، مشددًا على أن الدول الموقعة "على أهبة الاستعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات إذا لم تتخذ حكومة إسرائيل خطوات عاجلة للتعامل مع الوضع على أرض الواقع".
-
أخبار متعلقة
-
فانس : مصالحنا لا تتطابق تماما مع إسرائيل
-
شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على صور والنبطية جنوب لبنان
-
جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر إنذارا لإخلاء مدينة صور جنوبي لبنان
-
غارات إسرائيلية تستهدف مدينة صور جنوب لبنان
-
37 قتيلاً ومئات الجرحى جراء الزلزال الذي ضرب الفلبين
-
غوتيريش يطالب بالالتزام بوقف إطلاق النار بين جميع الأطراف في الشرق الأوسط
-
أمريكا .. 8 فضائح تهز تحضيرات كأس العالم 2026 قبل انطلاقه
-
تصريحات جديدة لترامب حول نهاية الحرب وتطورات حادثة هرمز