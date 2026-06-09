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باريس تحظر دخول سموتريتش وتفرض إجراءات بحق مستوطنين متورطين بالعنف

باريس تحظر دخول سموتريتش وتفرض إجراءات بحق مستوطنين متورطين بالعنف
باريس تحظر دخول سموتريتش وتفرض إجراءات بحق مستوطنين متورطين بالعنف
 
الثلاثاء، 09-06-2026 02:55 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت فرنسا فرض عقوبات على أشخاص مرتبطين بأعمال العنف في الضفة الغربية، بالتنسيق مع بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج، وفق ما قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو.اضافة اعلان


وأوضح بارو أن فرنسا قررت حظر دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إضافة إلى أربعة من قادة منظمات المستوطنين و21 مستوطنًا متورطين في أعمال عنف، إلى الأراضي الفرنسية.

وفي السياق، أصدرت بريطانيا بيانًا مشتركًا مع وزراء خارجية أستراليا وكندا وفرنسا والنرويج، ردًا على تدهور الأوضاع في الضفة الغربية.

وأكد البيان المشترك أن "المستوطنين المتطرفين يواصلون، بدعم من مؤيديهم، مهاجمة الفلسطينيين وانتهاك حقوقهم الإنسانية"، مشددًا على أن الدول الموقعة "على أهبة الاستعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات إذا لم تتخذ حكومة إسرائيل خطوات عاجلة للتعامل مع الوضع على أرض الواقع".
 
 


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