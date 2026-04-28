الثلاثاء 2026-04-28 06:01 ص

باريس تريد من طهران "تنازلات كبيرة" لإنجاح المباحثات مع واشنطن

وزير الخارجية الفرنسي
 
الثلاثاء، 28-04-2026 05:52 ص
الوكيل الإخباري-   رأى وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الاثنين أن على إيران أن تكون مستعدة لتقديم "تنازلات كبيرة" في المحادثات مع الولايات المتحدة الهادفة إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.اضافة اعلان


وقال بارو أمام مجلس الأمن الدولي "لا يمكن أن يكون هناك حلٌّ دائم لهذه الأزمة ما لم يوافق النظام الإيراني على تقديم تنازلات كبيرة وإجراء تحول جذري في موقفه".

واعتبر أن على طهران رسم مسار "للتعايش السلمي داخل منطقتها، ولكي يتمكن الشعب الإيراني من بناء مستقبله بحرية".

إلى ذلك، انتقد بارو الولايات المتحدة وإسرائيل، معتبرا أنهما شنّتا الحرب على إيران "من دون هدف محدد بوضوح وخارج إطار القانون الدولي"، محمّلا رغم ذلك "النظام الإيراني القسط الأكبر من المسؤولية عن هذا الوضع" بسبب برنامجيه النووي والصاروخي.

وأتى ذلك خلال جلسة دعت إليها البحرين، ووجهت فيها عشرات الدول نداء لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز.

من جهته، قال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني الاثنين إن طهران تحتاج إلى ضمانات ضد هجوم أميركي إسرائيلي آخر قبل أن تتمكن من تحقيق الاستقرار في منطقة الخليج.
 
 


وفيات الثلاثاء 28-4-2026

الوفيات وفيات الثلاثاء 28-4-2026

رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا

عربي ودولي رئيس الوزراء المالطي يدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 30 أيار

علم أوكرانيا في كييف

عربي ودولي أوكرانيا تستدعي السفير الإسرائيلي على خلفية شحنات حبوب "مسروقة"

باريس تريد من طهران "تنازلات كبيرة" لإنجاح المباحثات مع واشنطن

عربي ودولي باريس تريد من طهران "تنازلات كبيرة" لإنجاح المباحثات مع واشنطن

المكسيك

عربي ودولي القبض على زعيم عصابة مخدرات كبيرة في المكسيك

السودان تصدر نشرة تحذيرية مبكرة

عربي ودولي السودان يحظر استيراد مجموعة كبيرة من الواردات لوقف تدهور قيمة العملة

وزارة الخزانة الأميركية

عربي ودولي وزير الخزانة الأميركي: المؤسسات التي تتعامل مع شركات طيران إيرانية تواجه خطر التعرض لعقوبات

القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت

عربي ودولي استشهاد 4 أشخاص بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان



 
 






