باريس تريد من طهران "تنازلات كبيرة" لإنجاح المباحثات مع واشنطن

وقال بارو أمام مجلس الأمن الدولي "لا يمكن أن يكون هناك حلٌّ دائم لهذه الأزمة ما لم يوافق النظام الإيراني على تقديم تنازلات كبيرة وإجراء تحول جذري في موقفه".
واعتبر أن على طهران رسم مسار "للتعايش السلمي داخل منطقتها، ولكي يتمكن الشعب الإيراني من بناء مستقبله بحرية".
إلى ذلك، انتقد بارو الولايات المتحدة وإسرائيل، معتبرا أنهما شنّتا الحرب على إيران "من دون هدف محدد بوضوح وخارج إطار القانون الدولي"، محمّلا رغم ذلك "النظام الإيراني القسط الأكبر من المسؤولية عن هذا الوضع" بسبب برنامجيه النووي والصاروخي.
وأتى ذلك خلال جلسة دعت إليها البحرين، ووجهت فيها عشرات الدول نداء لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز.
من جهته، قال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني الاثنين إن طهران تحتاج إلى ضمانات ضد هجوم أميركي إسرائيلي آخر قبل أن تتمكن من تحقيق الاستقرار في منطقة الخليج.
-
أخبار متعلقة
-
القبض على زعيم عصابة مخدرات كبيرة في المكسيك
-
السودان يحظر استيراد مجموعة كبيرة من الواردات لوقف تدهور قيمة العملة
-
وزير الخزانة الأميركي: المؤسسات التي تتعامل مع شركات طيران إيرانية تواجه خطر التعرض لعقوبات
-
استشهاد 4 أشخاص بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان
-
مجلس الأمن يناقش أمن الممرات المائية البحرية
-
الملك تشارلز الثالث يصل إلى الولايات المتحدة في زيارة دولة
-
العراق: ترشيح علي الزيدي لمنصب رئيس الوزراء
-
"البحرية الدولية" تُؤكد رفضها أي رسوم عبور في مضيق هرمز