 
الخميس 2024-11-07 03:53 م
 

باريس: نرى أملاً في وقف الحروب بغزة ولبنان

دمار في جنوب لبنان جراء القصف الإسرائيلي
دمار في جنوب لبنان جراء القصف الإسرائيلي
الخميس، 07-11-2024 03:35 م
الوكيل الإخباري-  بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، أعربت فرنسا عن أملها بانتهاء الحرب في غزة ولبنان.اضافة اعلان


وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، اليوم الخميس، إنه يرى "أفقا" لوقف الحربَين بعد فوز ترامب.

كما أضاف عقب اجتماعه مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس في القدس "أعتقد أن هناك آفاقا مفتوحة لوضع حد للمأساة التي غرق فيها الإسرائيليون والفلسطينيون والمنطقة بأكملها منذ السابع من أكتوبر".

إلى ذلك، أشار إلى "النجاحات التكتيكية التي حققتها إسرائيل" بما في ذلك اغتيال زعيم حماس يحيى السنوار.

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