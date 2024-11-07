باريس: نرى أملاً في وقف الحروب بغزة ولبنان

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، اليوم الخميس، إنه يرى "أفقا" لوقف الحربَين بعد فوز ترامب.
كما أضاف عقب اجتماعه مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس في القدس "أعتقد أن هناك آفاقا مفتوحة لوضع حد للمأساة التي غرق فيها الإسرائيليون والفلسطينيون والمنطقة بأكملها منذ السابع من أكتوبر".
إلى ذلك، أشار إلى "النجاحات التكتيكية التي حققتها إسرائيل" بما في ذلك اغتيال زعيم حماس يحيى السنوار.
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