باريس وواشنطن تتفقان على هدف مشترك في مضيق هرمز

وأضاف بارو على هامش اجتماع مجموعة السبع في فرنسا: "لن أتحدث نيابة عن ماركو روبيو، وسأشير بكل سرور إلى التصريحات العامة التي أدلى بها مؤخرًا، والتي تتوافق مع المحادثات التي أجريناها اليوم بشأن الأهداف العسكرية المعلنة للولايات المتحدة، وهي تحييد القدرات الباليستية الإيرانية".
وعندما سُئل عما إذا كانت الولايات المتحدة قد تقدمت بطلبات بشأن هرمز، قال بارو إن فرنسا تشاطر الولايات المتحدة نفس الأهداف، وإن نظام مرافقة الناقلات سيكون ضروريًا بمجرد انتهاء ذروة الأعمال العدائية في المنطقة.
وكانت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية كاثرين فوتران قد قالت في وقت سابق الجمعة إن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط "ليست حربنا"، مؤكدة أن "موقف فرنسا دفاعي بحت".
وفي تصريحات أدلت بها لقناتي "أوروبا 1" و"سي نيوز"، بالتزامن مع اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع خارج باريس، بحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أوضحت فوتران أن استراتيجية فرنسا في الشرق الأوسط تقوم على نهج دبلوماسي لتجنب أي تصعيد في المنطقة.
وقالت الوزيرة: "أكرر، الهدف هو حقًا تسهيل المسار الدبلوماسي".
وفي إشارة إلى إغلاق مضيق هرمز، قالت فوتران: "الهدف هو حقًا هذا النهج الدبلوماسي، فهو الوحيد الكفيل بضمان العودة إلى السلام. إن العديد من الدول تشعر بالقلق، ومن الضروري للغاية أن نجد حلًا".
سكاي نيوز
-
