الجمعة 2026-03-06 02:48 م

باريس: 52 سفينة فرنسية عالقة في مياه الخليج و 8 في البحر الأحمر

باريس: 52 سفينة فرنسية عالقة في مياه الخليج و 8 في البحر الأحمر
باريس: 52 سفينة فرنسية عالقة في مياه الخليج و 8 في البحر الأحمر
 
الجمعة، 06-03-2026 11:39 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن وزير النقل الفرنسي فيليب تابارو أن 52 سفينة فرنسية عالقة في مياه الخليج، و8 سفن أخرى في البحر الأحمر، في وقت تسعى فيه باريس لحشد الدعم لتأمين حركة الملاحة في المنطقة.اضافة اعلان


وقال تابارو في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية: "هناك نحو 50 سفينة، 52 سفينة تحديدًا، في مياه الخليج، وثماني سفن في البحر الأحمر، ونحن على اتصال دائم بأطقمها، إذ يوجد بحارة فرنسيون على متن عدد من هذه السفن".

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد المخاوف على سلامة الملاحة البحرية في المنطقة، مع استمرار الحرب الدائرة وتأثيرها المباشر على الممرات المائية الاستراتيجية.

وتواجه حركة الملاحة في منطقة الخليج والبحر الأحمر تحديات غير مسبوقة منذ اندلاع التصعيد العسكري في أواخر فبراير الماضي. وقد تسبب إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، في تعطيل حركة السفن التجارية، وأثار مخاوف واسعة في أوساط شركات الشحن الدولية.

وأفادت هيئة النقل البحري الفرنسية بأن نحو 60 سفينة فرنسية مملوكة، أو التي ترفع العلم الفرنسي، محتجزة حاليًا في الخليج بسبب التهديدات في مضيق هرمز المرتبطة بالحرب مع إيران. وقد أصدرت البحرية الفرنسية تعليمات لهذه السفن بالبحث عن "ملاذ آمن" والبقاء في الموانئ لحماية أطقمها.

كما علّقت كبريات شركات الشحن العالمية، مثل MSC وميرسك، عبور سفنها عبر مضيق هرمز وقناة السويس لأسباب تتعلق بالسلامة، فيما رفعت شركات التأمين البحري أقساط المخاطر بشكل كبير.

وأشار مسؤولون فرنسيون إلى أن السفن العالقة "ليست أهدافًا ذات أولوية" في النزاع، وأن أفراد أطقمها يبقون في مأوى داخل السفن في الموانئ لحين تحسن الأوضاع.

روسيا اليوم 
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الإيراني: بعض الدول بدأت جهودًا للوساطة

عربي ودولي الرئيس الإيراني: بعض الدول بدأت جهودًا للوساطة

صافرات الإنذار تدوي في المملكة

أخبار محلية صافرات الإنذار تدوي في المملكة

تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة في بريطانيا مع تصاعد مخاوف التضخم

أسواق ومال تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة في بريطانيا مع تصاعد مخاوف التضخم

أسعار النفط تصعد وبرميل "برنت" يسجل أعلى مستوى منذ 5 يوليو 2024

أسواق ومال أسعار النفط تصعد وبرميل "برنت" يسجل أعلى مستوى منذ 5 يوليو 2024

السفارة الأمريكية في عمان توجه رسالة هامة لمواطنيها

أخبار محلية السفارة الأمريكية في عمان توجه رسالة هامة لمواطنيها

دوي انفجارات في تل أبيب بعد رصد صواريخ أطلقت من إيران

عربي ودولي دوي انفجارات في تل أبيب بعد رصد صواريخ أطلقت من إيران

السيسي يوجه تحذيرًا للمتلاعبين بالأسعار

عربي ودولي السيسي يوجه تحذيرًا للمتلاعبين بالأسعار

شركة ميرسك للشحن البحري تعلّق مؤقتًا رحلاتها بين الشرق الأوسط وكلٍّ من أوروبا والشرق الأقصى

عربي ودولي شركة ميرسك للشحن البحري تعلّق مؤقتًا رحلاتها بين الشرق الأوسط وكلٍّ من أوروبا والشرق الأقصى



 






الأكثر مشاهدة