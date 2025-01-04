باستثناء هؤلاء.. مصر تمنع دخول السوريين القادمين من جميع أنحاء العالم

وفي السياق، كشفت مصادر لـ"العربية.نت" أنه تم تنبيه شركات السفر والطيران بمنع قبول أي راكب سوري على الرحلات القادمة إلى مصر من مختلف دول العالم، عدا حاملي الإقامة المؤقتة لغير السياحة بالبلاد.
كما أوضحت المصادر حينها أن القرار تضمن وقف السماح للسوريين حاملي تأشيرات شنغن بدخول مصر.
كذلك شمل القرار منع دخول سوريين متزوجين من مصريين دون موافقة أمنية مسبقة.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب يكشف عن مرشحه لمنصب السفير الأمريكي لدى إستونيا
-
كوريا الجنوبية.. تطورات محاكمة عزل الرئيس يون
-
البنتاغون ينفي إنشاء قاعدة أمريكية جديدة قرب عين العرب شمالي سوريا
-
بلينكن يزور كوريا الجنوبية واليابان وفرنسا في آخر جولة له بمنصبه
-
مكتب التحقيقات الأمريكي: دافع منفذ تفجير شاحنة "تيسلا سايبرترك" كان الانتحار
-
اعتقال مسؤول في سجن صيدنايا.. من هو "شلهوم"؟
-
بقوة 5.8 درجة.. زلزال جديد يهز إثيوبيا
-
الجيش اللبناني يعلن اصابة عسكريين في اشتباكات عند الحدود مع سورية