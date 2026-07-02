باكستان: اجتماعات الدوحة ناقشت مذكرة التفاهم بإيجابية

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الوكيل الإخباري- أكدت باكستان التي تلعب دور الوسيط بين أميركا وإيران منذ أشهر أن الفريقين أحرزا تقدماً إيجابياً في المحادثات التي جرت عبر الوسطاء في الدوحة. اضافة اعلان





وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم الخميس أن الوسيطين الباكستاني والقطري عقدا اجتماعات منفصلة مع الجانبين الإيراني والأميركي في الدوحة، وأحرزا تقدماً إيجابياً في مناقشة مذكرة التفاهم التي وقعت في إسلام آباد، وتلتها القمة التي عقدت في سويسرا.





