باكستان: ارتفاع عدد الوفيات نتيجة الأمطار الغزيرة إلى 104

الوكيل الإخباري- لقي 104 أشخاص مصرعهم وأصيب 200 على الأقل في حوادث متفرقة جراء الهطول الغزير للأمطار الموسمية في مختلف أنحاء باكستان.

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وبحسب وكالة الأنباء الباكستانية، قال متحدث باسم وكالة إدارة الكوارث اليوم الأحد إن الأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات التي نجمت عنها أدت إلى وقوع عدة حوادث وأضرار مادية بالغة في مناطق مختلفة بالبلاد منذ الـ26 من حزيران الماضي، وأن 49 طفلا و37 رجلا و18 امرأة لقوا مصرعهم بسبب الأحوال الجوية السيئة، مشيرا إلى تضرر تسعة جسور ونحو عشرة كيلومترات من الطرق، بينما لحق الضرر الأكبر بالمباني السكنية إذ تعرض 413 منزلا للتدمير بشكل جزئي أو كلي.