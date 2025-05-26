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باكستان: الأمطار الموسمية والعواصف تودي بحياة 18 شخصًا

جانب من آثار العواصف الرعدية العنيفة
جانب من آثار العواصف الرعدية العنيفة
 
الإثنين، 26-05-2025 01:14 م
الوكيل الإخباري- أودت الأمطار الموسمية والعواصف الرعدية العنيفة التي اجتاحت إقليم البنجاب في باكستان بحياة ما لا يقل عن 18 شخصا، وإصابة 110 أشخاص.اضافة اعلان


وبحسب وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية قالت هيئة إدارة الكوارث الإقليمية الباكستانية اليوم الاثنين، إنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة، مضيفة " نواجه تداعيات ارتفاع درجة الحرارة عالميا بواقع درجة و درجة ونص مئوية، هذا هو العام الثاني على التوالي الذي نشهد فيه زيادة في درجات الحرارة بواقع سبع درجات مئوية، ما أسفر عن وقوع موجات حر شديدة ".

وذكرت أنه تم تسجيل 124 واقعة انهيار هيكلي حتى الآن في أنحاء البنجاب، وتتعلق أغلبية هذه الحوادث بأسقف ولوحات طاقة شمسية، داعية المدنيين إلى الاستعداد لتزايد سوء الطقس.

بترا
 
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