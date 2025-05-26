باكستان: الأمطار الموسمية والعواصف تودي بحياة 18 شخصًا

وبحسب وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية قالت هيئة إدارة الكوارث الإقليمية الباكستانية اليوم الاثنين، إنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة، مضيفة " نواجه تداعيات ارتفاع درجة الحرارة عالميا بواقع درجة و درجة ونص مئوية، هذا هو العام الثاني على التوالي الذي نشهد فيه زيادة في درجات الحرارة بواقع سبع درجات مئوية، ما أسفر عن وقوع موجات حر شديدة ".
وذكرت أنه تم تسجيل 124 واقعة انهيار هيكلي حتى الآن في أنحاء البنجاب، وتتعلق أغلبية هذه الحوادث بأسقف ولوحات طاقة شمسية، داعية المدنيين إلى الاستعداد لتزايد سوء الطقس.
بترا
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