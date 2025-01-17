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باكستان.. الحكم على عمران خان بالسجن 14 عاما في قضية فساد

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أرشيفية
الجمعة، 17-01-2025 11:18 ص

الوكيل الإخباري- حكم في باكستان اليوم الجمعة على رئيس الوزراء السابق عمران خان بالسجن 14 عاما وزوجته 7 أعوام، بعد إدانتهما بقضية فساد.

ويتهم الزوجان بقبول هدية عبارة عن أرض من أحد أباطرة العقارات، مقابل غسل أموال، عندما كان خان يتولى السلطة.

وقال ممثلو الإدعاء إن رجل الأعمال مالك رياض، سمح له خان، بعد ذلك بدفع غرامات، تم فرضها عليه، في قضية أخرى، من نفس الأموال التي تم غسلها والتي تبلغ قيمتها 240 مليون دولار، والتي كانت السلطات البريطانية قد أعادتها إلى باكستان، في عام 2022، لإيداعها في الخزانة الوطنية.

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وأزيل خان البالغ من العمر 72 عاما، وهو أيضا لاعب كريكيت حائز على كأس العالم، من منصبه في عام 2022.


وهو في السجن منذ أغسطس 2023 ويقول إنه واجه أكثر من 150 قضية جنائية.


وأدينت زوجته بشرى بيبي أيضا في قضية فساد الأراضي. وذكرت قناة Geo News أنه تم احتجازها بعد وقت قصير من صدور الحكم، بعد أن تم إطلاق سراحها بكفالة.

 

RT

 
gnews

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