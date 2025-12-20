السبت 2025-12-20 03:32 م

باكستان.. الحكم على عمران خان وزوجته بالسجن 17 عاما

الوكيل الإخباري- حكم في باكستان على رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته بالسجن 17 عاما بعد إدانتهما بجرائم فساد.

وأصدرت المحكمة حكماً على عمران خان وزوجته ‏بشرى بيبي بالسجن 17 سنة لكل منهما في قضية فساد تتعلّق ‏بالتصرف في هدايا مقدّمة للدولة بأقل من قيمتها الحقيقية،

 ويُتّهم خان - المسجون أساسا والوارد اسمه في 200 قضية - ‏وزوجته بقبول هدية عبارة عن أرض من أحد أباطرة ‏العقارات، مقابل غسل أموال، وذلك عندما كان يتولى السلطة.‏


ويقول ممثلو ادعاء إن رجل الأعمال مالك رياض سمح له ‏خان بعد ذلك بدفع غرامات فرضت عليه، في قضية أخرى، ‏من الأموال نفسها التي تم غسلها والتي تبلغ قيمتها 190 ‏مليون جنيه إسترليني (240 مليون دولار)، والتي كانت ‏السلطات البريطانية قد أعادتها إلى باكستان في عام 2022 ‏لإيداعها في الخزانة الوطنية.‏

ويواجه عمران خان 71 عاماً أكثر من 200 قضية في ‏المحاكم الباكستانية منذ الإطاحة به في نيسان عام ‏‏2022، في إطار ما وصفها بحملة رامية لإبعاده عن السلطة.‏

 

