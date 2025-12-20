باكستان.. الحكم على عمران خان وزوجته بالسجن 17 عاما

وأصدرت المحكمة حكماً على عمران خان وزوجته بشرى بيبي بالسجن 17 سنة لكل منهما في قضية فساد تتعلّق بالتصرف في هدايا مقدّمة للدولة بأقل من قيمتها الحقيقية،
ويُتّهم خان - المسجون أساسا والوارد اسمه في 200 قضية - وزوجته بقبول هدية عبارة عن أرض من أحد أباطرة العقارات، مقابل غسل أموال، وذلك عندما كان يتولى السلطة.
ويقول ممثلو ادعاء إن رجل الأعمال مالك رياض سمح له خان بعد ذلك بدفع غرامات فرضت عليه، في قضية أخرى، من الأموال نفسها التي تم غسلها والتي تبلغ قيمتها 190 مليون جنيه إسترليني (240 مليون دولار)، والتي كانت السلطات البريطانية قد أعادتها إلى باكستان في عام 2022 لإيداعها في الخزانة الوطنية.
ويواجه عمران خان 71 عاماً أكثر من 200 قضية في المحاكم الباكستانية منذ الإطاحة به في نيسان عام 2022، في إطار ما وصفها بحملة رامية لإبعاده عن السلطة.
