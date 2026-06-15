باكستان: الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف فوري ونهائي لإطلاق النار

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف فوري ونهائي لإطلاق النار على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان.

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