الأربعاء 2026-04-08 11:10 م

باكستان: انتهاكات وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة تقوض روح عملية السلام

الأربعاء، 08-04-2026 06:28 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الأربعاء، إنه تم الإبلاغ عن انتهاكات لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، داعيا جميع الأطراف إلى احترام الهدنة.

اضافة اعلان


وكتب شريف على منصة "إكس": "تم الإبلاغ عن انتهاكات لوقف إطلاق النار في عدد من الأماكن عبر منطقة النزاع، ما يقوّض روح عملية السلام".


وأضاف: "أحضّ بإخلاص جميع الأطراف على ضبط النفس واحترام وقف إطلاق النار لمدّة أسبوعين، كما تم الاتفاق عليه، لإفساح المجال أمام الدبلوماسية للاضطلاع بدور قيادي نحو تسوية سلمية للنزاع".

 
 


