باكستان: انتهاكات وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة تقوض روح عملية السلام

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الأربعاء، إنه تم الإبلاغ عن انتهاكات لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، داعيا جميع الأطراف إلى احترام الهدنة.

وكتب شريف على منصة "إكس": "تم الإبلاغ عن انتهاكات لوقف إطلاق النار في عدد من الأماكن عبر منطقة النزاع، ما يقوّض روح عملية السلام".