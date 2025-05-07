الأربعاء 2025-05-07 11:51 ص
 

باكستان تتهم الهند بشن هجوم على محطة الطاقة الكهرومائية

آثار القصف الهندي على باكستان
آثار القصف الهندي على باكستان
 
الأربعاء، 07-05-2025 09:58 ص
الوكيل الإخباري-   اتهم الجيش الباكستاني، اليوم الأربعاء، الهند بشن هجوم على محطة نيلوم-جيلوم الكهرومائية في إقليم كشمير، مؤكداً أن الهجوم تسبب في أضرار جسيمة للمحطة.اضافة اعلان


وجاءت هذه الاتهامات وفق ما نقله تلفزيون Samaa، استناداً إلى تصريحات المدير العام لإدارة العلاقات العامة في الجيش الباكستاني، الفريق أحمد شريف شودري.

وقال شودري: "بعد الهجوم الليلي، شنت الهند ضربة استهدفت مشروع نيلوم-جيلوم الكهرومائي، وألحقت به أضراراً كبيرة".

وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الهندية أنها نفذت ضربات محددة على بنى تحتية قالت إنها "إرهابية" داخل الأراضي الباكستانية، وذلك رداً على هجوم إرهابي وقع مؤخراً في منطقة باهالغام.

وأوضحت الوزارة أن العملية لم تستهدف أياً من المنشآت العسكرية الباكستانية، مشددة على أن الضربات جاءت في سياق الرد على تهديدات أمنية.

ومن جانبها، أفادت السلطات الباكستانية بأن الهجمات الهندية لم تقتصر على أهداف محددة، بل طالت خمسة تجمعات سكنية داخل الأراضي الباكستانية، وأسفرت عن سقوط ضحايا، دون أن تحدد عددهم أو طبيعة الإصابات.

ويأتي هذا التصعيد الجديد ليضيف مزيداً من التوتر إلى العلاقة المتوترة أصلاً بين البلدين الجارين، في ظل التنافس المستمر على إقليم كشمير، الذي لطالما كان بؤرة صراع مزمن بين إسلام آباد ونيودلهي.

روسيا اليوم
 
gnews

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