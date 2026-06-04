باكستان تدعو إلى ضبط النفس بعد الهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين

الوكيل الإخباري- دعت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الخميس، إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس بعد الهجمات الإيرانية التي استهدفت كل من البحرين والكويت.



وأعربت باكستان، في بيان لها، عن أملها في أن يلتزم الجانبان المتصارعان بوقف إطلاق النار بعد التصعيد العسكري الأخير في المنطقة.

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وحذرت الوزارة من أن استمرار التصعيد العسكري سيؤدي إلى عقبات كبيرة أمام التوصل إلى أي اتفاق، خاصة مع تضيق نافذة الحوار والدبلوماسية بين الأطراف المتنازعة.