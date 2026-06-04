باكستان تدعو إلى ضبط النفس بعد الهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين

وأعربت باكستان، في بيان لها، عن أملها في أن يلتزم الجانبان المتصارعان بوقف إطلاق النار بعد التصعيد العسكري الأخير في المنطقة.
وحذرت الوزارة من أن استمرار التصعيد العسكري سيؤدي إلى عقبات كبيرة أمام التوصل إلى أي اتفاق، خاصة مع تضيق نافذة الحوار والدبلوماسية بين الأطراف المتنازعة.
وشددت باكستان على أنها تعمل بروح من التفاؤل ولن تيأس بسبب التطورات الأخيرة، مؤكدة استمرار جهودها الدبلوماسية للتقريب بين وجهات النظر وإنهاء الحرب.
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