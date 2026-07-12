باكستان تدعو إيران إلى "ضبط النفس" وخفض التصعيد

الوكيل الإخباري- دعا وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إلى "خفض التصعيد" و"ضبط النفس" بين أطراف النزاع في إيران، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني الأحد.

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