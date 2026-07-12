باكستان تدعو إيران إلى "ضبط النفس" وخفض التصعيد

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في البيان الصادر عقب الاتصال بين إسحاق دار وعباس عراقجي أن "المسؤولَين تبادلا وجهات النظر حول تطورات الوضع الإقليمي"، مضيفة أن دار "شدد على أن الحوار والدبلوماسية لا يزالان السبيل الوحيد القابل للتطبيق لحل النزاعات وتحقيق سلام واستقرار دائمَين في المنطقة".
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