الأحد 2026-02-22 11:15 ص

باكستان تشن ضربات على 7 معسكرات على الحدود مع أفغانستان

علما باكستان وأفغانستان
علما باكستان وأفغانستان
 
الأحد، 22-02-2026 09:02 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت باكستان الأحد أنها شنّت ضربات على سبعة مواقع في المنطقة الحدودية الباكستانية-الأفغانية ردا على الهجمات الانتحارية الأخيرة التي تبنتها مجموعات مسلحة مدعومة من أفغانستان.اضافة اعلان


وذكر بيان صادر عن وزارة الإعلام أن باكستان "شنّت عمليات استهداف انتقائية قائمة على معلومات استخباراتية لسبعة معسكرات ومخابئ إرهابية" متحدثا عن وقوع ثلاثة هجمات منذ بداية شهر رمضان الأسبوع الماضي.

وجاء في البيان الذي نشره وزير الإعلام عطا الله طرار على منصة إكس، أن باكستان استهدفت أيضا فرعا لتنظيم الدولة الإسلامية.

ولم يحدد البيان موقع تنفيذ الضربات كما لم يقدم تفاصيل إضافية عنها.

لكن الناطق باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد قال على منصة إكس الأحد إن باكستان "قصفت مواطنينا المدنيين في ولايتي ننكرهار وباكتيكا، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الأشخاص، من بينهم نساء وأطفال".

وأشارت الوزارة إلى أن هذه العمليات نُفذت ردا على تفجير انتحاري استهدف مسجدا شيعيا في إسلام اباد قبل أسبوعين، وتفجيرات انتحارية أخرى وقعت في شمال غرب باكستان في الآونة الأخيرة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

الوكيل الإخباري- أعلنت الفنانة أسماء جلال إقامة دعوى قانونية ضد برنامج رامز جلال بعد عرض حلقتها، معتبرة أنها تضمنت إساءة لها.

فن ومشاهير بعد عرض حلقتها.. فنانة مشهورة ستقاضي رامز جلال - صورة

أهم بدائل السكر لحلويات رمضان

طب وصحة أهم بدائل السكر لحلويات رمضان

هيئة الإعلام

أخبار محلية تحذير رسمي من استغلال الأطفال وذوي الإعاقة في المحتوى الإعلامي

جهود أردنية لا تتوقف لتوفير المأوى للأسر المحتاجة في قطاع غزة

أخبار محلية جهود أردنية لا تتوقف لتوفير المأوى للأسر المحتاجة في قطاع غزة

في دولة عربية.. تفعيل "إنذارات مبكرة رقمية" عبر "رسائل نصية"

تكنولوجيا في دولة عربية.. تفعيل "إنذارات مبكرة رقمية" عبر "رسائل نصية"

أجر عمرو دياب في رمضان يثير ضجة.. كم بلغ؟

فن ومشاهير أجر عمرو دياب في رمضان يثير ضجة.. كم بلغ؟

قفزة في امتلاك الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية بالأردن

أخبار محلية قفزة في امتلاك الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية بالأردن



 






الأكثر مشاهدة