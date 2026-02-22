باكستان تشن ضربات على 7 معسكرات على الحدود مع أفغانستان

09:02 ص

أعلنت باكستان الأحد أنها شنّت ضربات على سبعة مواقع في المنطقة الحدودية الباكستانية-الأفغانية ردا على الهجمات الانتحارية الأخيرة التي تبنتها مجموعات مسلحة مدعومة من أفغانستان.





وذكر بيان صادر عن وزارة الإعلام أن باكستان "شنّت عمليات استهداف انتقائية قائمة على معلومات استخباراتية لسبعة معسكرات ومخابئ إرهابية" متحدثا عن وقوع ثلاثة هجمات منذ بداية شهر رمضان الأسبوع الماضي.



وجاء في البيان الذي نشره وزير الإعلام عطا الله طرار على منصة إكس، أن باكستان استهدفت أيضا فرعا لتنظيم الدولة الإسلامية.



ولم يحدد البيان موقع تنفيذ الضربات كما لم يقدم تفاصيل إضافية عنها.



لكن الناطق باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد قال على منصة إكس الأحد إن باكستان "قصفت مواطنينا المدنيين في ولايتي ننكرهار وباكتيكا، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الأشخاص، من بينهم نساء وأطفال".



وأشارت الوزارة إلى أن هذه العمليات نُفذت ردا على تفجير انتحاري استهدف مسجدا شيعيا في إسلام اباد قبل أسبوعين، وتفجيرات انتحارية أخرى وقعت في شمال غرب باكستان في الآونة الأخيرة.





