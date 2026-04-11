السبت 2026-04-11 11:38 م

باكستان تطلق مركزا إعلاميا خاصا لتغطية المفاوضات الأمريكية الإيرانية

وأضاف تارار للصحفيين، اليوم السبت، أن المنشأة الموجودة في مركز جناح للمؤتمرات توفر إنترنت عالي السرعة ومجموعة من الخدمات المجانية لدعم التغطية الإعلامية. وتم ترتيب خدمات لنقل الصحفيين بين المركز الإعل
ارشيفية
 
السبت، 11-04-2026 11:45 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار أن حكومة بلاده أطلقت مركزا إعلاميا متطورا لتسهيل تغطية الصحفيين الباكستانيين والأجانب المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضاف تارار للصحفيين، اليوم السبت، أن المنشأة الموجودة في مركز جناح للمؤتمرات توفر إنترنت عالي السرعة ومجموعة من الخدمات المجانية لدعم التغطية الإعلامية. وتم ترتيب خدمات لنقل الصحفيين بين المركز الإعلامي وفندق في مركز التسوق الرئيسي بالمدينة.

وأعلنت باكستان عن منح تأشيرة دخول عند الوصول للصحفيين والوفود الرسمية المسافرة من الولايات المتحدة وإيران للمشاركة في المحادثات التي أطلق عليها اسم "محادثات إسلام آباد".

وداخل المركز الإعلامي، توجد صفوف من محطات العمل المجهزة بأجهزة كمبيوتر محمولة ونقاط شحن من أجل تسهيل عمل الصحفيين.

وتبث شاشات كبيرة أهم القنوات التلفزيونية المحلية والعالمية. ويحتوي المركز أيضا على مناطق مخصصة للبث الحي والمؤتمرات الصحفية والمقابلات.

 
 


