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باكستان تقترح التعاون مع الهند في التحقيق بهجوم كشمير

ا
أرشيفية
 
الخميس، 01-05-2025 12:16 م

الوكيل الإخباري- قال مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون السياسية رانا سناء الله خان إن بلاده مستعدة للانضمام إلى تحقيق تجريه الهند بهجوم كشمير للتوصل إلى الحقائق وتجنب تصاعد الصراع بين الدولتين.

وأضاف خان في تصريح لقناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الخميس أن إجراء تحقيق من جانب طرف ثالث هو خيار آخر، موضحا أن الحرب سوف تكون مدمرة للبلدين.

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وأدانت باكستان الهجوم الذي أودى بحياة العشرات.


يذكر أن مسلحين نفذوا هجوما على موقع سياحي في مدينة باهالغام يوم 22 أبريل، وقتل بنيرانهم 26 شخصا إضافة إلى إصابة آخرين بجروح.


وأعلنت "جبهة المقاومة" في كشمير مسؤوليتها عن الهجوم، والتي صنفتها الهند منظمة إرهابية، معتبرة أنها على صلة بـ"لشكر طيبة".


وأسفر الهجوم عن توتر بين الهند وباكستان، حيث اتهمت نيودلهي الاستخبارات الباكستانية بالتنسيق مع المهاجمين، الأمر الذي نفته السلطات الباكستانية.

 

RT

 
gnews

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