الجمعة 2026-06-12 08:53 م

باكستان: تم الاتفاق على مسودة التفاهم النهائية بين إيران والولايات المتحدة

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أرشيفية
 
الجمعة، 12-06-2026 07:51 م

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الجمعة، أنه تم الاتفاق على النص النهائي لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.

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وكتب شريف على منصة (إكس) "يمكننا التأكيد أن نصا نهائيا ومتفقا عليه من اتفاق السلام قد تم التوصل إليه، وباكستان تعمل حاليا بشكل وثيق مع الطرفين لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية".


واضاف "لم يكن السلام أقرب مما هو عليه الآن".

 
 


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