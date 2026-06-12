باكستان: تم الاتفاق على مسودة التفاهم النهائية بين إيران والولايات المتحدة

وكتب شريف على منصة (إكس) "يمكننا التأكيد أن نصا نهائيا ومتفقا عليه من اتفاق السلام قد تم التوصل إليه، وباكستان تعمل حاليا بشكل وثيق مع الطرفين لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية".
واضاف "لم يكن السلام أقرب مما هو عليه الآن".
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