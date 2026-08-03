باكستان توجه دعوة لعراقجي لزيارتها في أقرب وقت ممكن

وأضافت الوزارة أن وزير الخارجية الباكستاني وجّه دعوة رسمية إلى عراقجي لزيارة باكستان في أقرب وقت ممكن، في إطار تعزيز التشاور والتنسيق بين البلدين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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