باكستان توجه دعوة لعراقجي لزيارتها في أقرب وقت ممكن

06:23 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن وزير الخارجية الباكستاني أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، بحثا خلاله آخر التطورات الإقليمية والدولية. اضافة اعلان





وأضافت الوزارة أن وزير الخارجية الباكستاني وجّه دعوة رسمية إلى عراقجي لزيارة باكستان في أقرب وقت ممكن، في إطار تعزيز التشاور والتنسيق بين البلدين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.





