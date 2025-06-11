باكستان.. حملة صارمة ضد من يعرضون أسلحة على مواقع التواصل

ووفقاً للتفاصيل الصادرة اليوم الأربعاء، ألقت إدارة مكافحة الجريمة القبض على ستة مشتبه بهم من بلدة ناروال ومدينة نانكانا صاحب.
وصرّح متحدث باسم إدارة مكافحة الجريمة بأن العملية نُفذت بناءً على بلاغات تم الحصول عليها من خلال مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي.
وأُلقي القبض على أربعة مشتبه بهم من بلدة ناروال، بينما أُلقي القبض على اثنين في نانكانا صاحب.
وتم ضبط كمية كبيرة من البنادق والمسدسات والذخيرة الحديثة بحوزة المشتبه بهم.
وسجلت الشرطة قضايا ضد هؤلاء الأفراد، ولا تزال التحقيقات جارية.
روسيا اليوم
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