باكستان .. مقتل 17 على الأقل بانفجار بمحطة للسكك الحديدية

ونقلت وكالة فرانس برس عن الشرطة الباكستانية قولها، اليوم السبت، إن 17 شخصا قتلوا جراء انفجار في محطة قطارات رئيسية في محافظة بلوشستان بباكستان.
وقال محمد بلوش المسؤول في الشرطة "قتل 17 شخصا حتى الآن، ونعمل على تحديد طبيعة الانفجار"، فيما حذر المفتش العام في الشرطة معظم جاه أنصاري أن "هذه الحصيلة قد ترتفع".
وأفاد المتحدث باسم مستشفى ساندمان في كويتا وسيم بيق عن "46 جريحا".
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