 
السبت 2024-11-09 10:22 ص
 

باكستان .. مقتل 17 على الأقل بانفجار بمحطة للسكك الحديدية

دورية للجيش في مدينة كويتا الباكستانية - أرشيف
دورية للجيش في مدينة كويتا الباكستانية - أرشيف
السبت، 09-11-2024 09:22 ص

الوكيل الإخباري- لقي ما لا يقل عن 17 شخصا مصرعهم، وأصيب نحو 15 بجروح جراء انفجار في محطة للسكك الحديدية بجنوب غربي باكستان، وفق مصادر أمنية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الشرطة الباكستانية قولها، اليوم السبت، إن 17 شخصا قتلوا جراء انفجار في محطة قطارات رئيسية في محافظة بلوشستان بباكستان.

وقال محمد بلوش المسؤول في الشرطة "قتل 17 شخصا حتى الآن، ونعمل على تحديد طبيعة الانفجار"، فيما حذر المفتش العام في الشرطة معظم جاه أنصاري أن "هذه الحصيلة قد ترتفع".

وأفاد المتحدث باسم مستشفى ساندمان في كويتا وسيم بيق عن "46 جريحا".

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سكاي نيوز

 
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