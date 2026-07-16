باكستان: نأمل أن تعود الأوضاع لطبيعتها في مضيق هرمز

وجددت الوزارة دعوتها لجميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والامتناع عن أي أعمال من شأنها تقويض السلام، مؤكدة أنه لا بديل عن الحوار والدبلوماسية لتحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في إحلال السلام والاستقرار.
-
أخبار متعلقة
-
الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات مسيرة وصاروخية مكثفة
-
البحرين: أحبطنا عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة
-
11 وفاة و19 مصابا بحريق في دار للأيتام في الجزائر
-
كاتس: إسرائيل ستبقي قواتها في "المناطق الأمنية" في لبنان وسوريا وغزة
-
إيران: مضيق هرمز "خط أحمر" ونحذر من استهداف البنية التحتية
-
وزير الخزانة الأميركي: الولايات المتحدة ستصدر عملة معدنية تحمل صورة ترامب
-
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين في فنزويلا إلى 4829 وفاة
-
دخان حرائق الغابات الكندية يخنق تورونتو ويهدد مدنا أميركية