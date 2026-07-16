باكستان: نأمل أن تعود الأوضاع لطبيعتها في مضيق هرمز

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الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية الباكستانية عن أملها في عودة الأوضاع إلى طبيعتها في مضيق هرمز، لا سيما فيما يتعلق بأمن وسلامة الملاحة البحرية. اضافة اعلان





وجددت الوزارة دعوتها لجميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والامتناع عن أي أعمال من شأنها تقويض السلام، مؤكدة أنه لا بديل عن الحوار والدبلوماسية لتحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في إحلال السلام والاستقرار.





