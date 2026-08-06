باكستان: نأمل بأن يؤدي الاتفاق بشأن هرمز لاستئناف المحادثات بين طهران وواشنطن

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية طاهر أندرابي للصحفيين "نأمل أن يمهد الاتفاق بشأن المضيق لمواصلة الحوار، ولا سيما استئناف المحادثات على المستوى التقني بين إيران والولايات المتحدة".
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