باكستان: نأمل بأن يؤدي الاتفاق بشأن هرمز لاستئناف المحادثات بين طهران وواشنطن

الوكيل الإخباري- أعربت باكستان في بيان أصدرته وزارة خارجيتها، الخميس، عن الأمل في أن يؤدي الاتفاق المتعلق بمضيق هرمز إلى استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في إطار مذكرة تفاهم ساهمت إسلام أباد في التوسط لإبرامها.

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