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باكستان: نأمل بأن يؤدي الاتفاق بشأن هرمز لاستئناف المحادثات بين طهران وواشنطن

سفينة في مضيق هرمز
مضيق هرمز
 
الخميس، 06-08-2026 10:31 ص

الوكيل الإخباري-   أعربت باكستان في بيان أصدرته وزارة خارجيتها، الخميس، عن الأمل في أن يؤدي الاتفاق المتعلق بمضيق هرمز إلى استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في إطار مذكرة تفاهم ساهمت إسلام أباد في التوسط لإبرامها.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية طاهر أندرابي للصحفيين "نأمل أن يمهد الاتفاق بشأن المضيق لمواصلة الحوار، ولا سيما استئناف المحادثات على المستوى التقني بين إيران والولايات المتحدة".

 
 


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