باكستان: نأمل باستضافة الجولة المقبلة من المفاوضات الإيرانية-الأميركية "قريبا جدا"

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الأحد إنه يأمل بأن تستضيف بلاده قريبا الجولة المقبلة من محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة.





ونشر شريف الذي تؤدي بلاده دورا رئيسا في الوساطة بين واشنطن وطهران، تدوينة على إكس جاء فيها "ستواصل باكستان جهودها لتحقيق السلام بكل صدق، ونأمل بأن نستضيف الجولة المقبلة من المحادثات قريبا جدا".



وكان موقع أكسيوس أفاد نقلا عن مسؤول أميركي بأن الولايات المتحدة وإيران باتتا قريبتين من توقيع اتفاق يتضمن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، يعاد خلالها فتح مضيق هرمز أمام الملاحة من دون رسوم عبور، مقابل السماح لطهران ببيع النفط بحرية وإجراء مفاوضات بشأن برنامجها النووي.



وبحسب المسؤول، فإن الاتفاق المرتقب من شأنه تجنب تصعيد الحرب وتخفيف الضغوط على إمدادات النفط العالمية، فيما لا يزال مصير التوصل إلى اتفاق دائم بشأن الملف النووي الإيراني غير محسوم.





