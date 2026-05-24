الأحد 2026-05-24 08:09 ص

باكستان: نأمل باستضافة الجولة المقبلة من المفاوضات الإيرانية-الأميركية "قريبا جدا"

علما إيران والولايات المتحدة
علما إيران والولايات المتحدة
 
الأحد، 24-05-2026 07:43 ص
الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الأحد إنه يأمل بأن تستضيف بلاده قريبا الجولة المقبلة من محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة.اضافة اعلان


ونشر شريف الذي تؤدي بلاده دورا رئيسا في الوساطة بين واشنطن وطهران، تدوينة على إكس جاء فيها "ستواصل باكستان جهودها لتحقيق السلام بكل صدق، ونأمل بأن نستضيف الجولة المقبلة من المحادثات قريبا جدا".

وكان موقع أكسيوس أفاد نقلا عن مسؤول أميركي بأن الولايات المتحدة وإيران باتتا قريبتين من توقيع اتفاق يتضمن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، يعاد خلالها فتح مضيق هرمز أمام الملاحة من دون رسوم عبور، مقابل السماح لطهران ببيع النفط بحرية وإجراء مفاوضات بشأن برنامجها النووي.

وبحسب المسؤول، فإن الاتفاق المرتقب من شأنه تجنب تصعيد الحرب وتخفيف الضغوط على إمدادات النفط العالمية، فيما لا يزال مصير التوصل إلى اتفاق دائم بشأن الملف النووي الإيراني غير محسوم.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

أكسيوس: القائد العام للجيش الباكستاني في طريقه إلى طهران

عربي ودولي أكسيوس: القائد العام للجيش الباكستاني في طريقه إلى طهران

وفيات الأحد 24-5-2026

الوفيات وفيات الأحد 24-5-2026

علما إيران والولايات المتحدة

عربي ودولي باكستان: نأمل باستضافة الجولة المقبلة من المفاوضات الإيرانية-الأميركية "قريبا جدا"

علم الأردن.

أخبار محلية الأردنيون يحتفلون غدا بعيد الاستقلال الـ80

تعرّض فنان شهير لأزمة صحية استدعت دخوله المستشفى.. وعائلته تطلب الدعاء له (صورة)

فن ومشاهير تعرّض فنان شهير لأزمة صحية استدعت دخوله المستشفى- صورة

مقتل 28 شخصا في انهيار منجم ذهب غير قانوني في أنغولا

عربي ودولي مقتل 28 شخصا في انهيار منجم ذهب غير قانوني في أنغولا

ترامب

عربي ودولي أكسيوس: اتفاق أميركي إيراني مرتقب يتضمن فتح هرمز وتمديد الهدنة

يكون الطقس الأحد مشمسا ومعتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا وتثير الغبار في مناطق البادية. ويكون الطقس يوم

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاحد



 
 






الأكثر مشاهدة

 