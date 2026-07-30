باكستان: نبذل قصارى جهدنا لإحياء المفاوضات بين واشنطن وطهران

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، الخميس، إن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن خفض التصعيد والوضع في مضيق هرمز لا تزال جارية.

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وأضاف أن إسلام آباد تبذل قصارى جهدها لإحياء المفاوضات بين واشنطن وطهران، مشيرا إلى أن باكستان تشجع الجانبين على ضبط النفس والالتزام بالحوار من أجل تطبيق مذكرة التفاهم.