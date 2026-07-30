باكستان: نبذل قصارى جهدنا لإحياء المفاوضات بين واشنطن وطهران

وأضاف أن إسلام آباد تبذل قصارى جهدها لإحياء المفاوضات بين واشنطن وطهران، مشيرا إلى أن باكستان تشجع الجانبين على ضبط النفس والالتزام بالحوار من أجل تطبيق مذكرة التفاهم.
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، إن مضيق هرمز سيبقى مغلقا أمام حركة الملاحة ما لم توافق سلطنة عُمان على المقترح الإيراني بشأن ترتيبات عبور السفن، مشيرا إلى أن المباحثات بين طهران ومسقط تتركز حاليا على فتح ممر مؤقت في المضيق
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