الخميس 2026-07-30 12:31 م

باكستان: نبذل قصارى جهدنا لإحياء المفاوضات بين واشنطن وطهران

إعلان هام صادر عن باكستان
باكستان
 
الخميس، 30-07-2026 10:26 ص

الوكيل الإخباري-   قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، الخميس، إن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن خفض التصعيد والوضع في مضيق هرمز لا تزال جارية.

اضافة اعلان


وأضاف أن إسلام آباد تبذل قصارى جهدها لإحياء المفاوضات بين واشنطن وطهران، مشيرا إلى أن باكستان تشجع الجانبين على ضبط النفس والالتزام بالحوار من أجل تطبيق مذكرة التفاهم.


وقال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، إن مضيق هرمز سيبقى مغلقا أمام حركة الملاحة ما لم توافق سلطنة عُمان على المقترح الإيراني بشأن ترتيبات عبور السفن، مشيرا إلى أن المباحثات بين طهران ومسقط تتركز حاليا على فتح ممر مؤقت في المضيق

 
 


gnews

أحدث الأخبار

اللواء المعايطة يرعى مراسم تخريج دورة جديدة من مستجدي الأمن العام

أخبار محلية اللواء المعايطة يرعى مراسم تخريج دورة جديدة من مستجدي الأمن العام

بيان سعودي شديد اللهجة بعد العدوان الغاشم على الأردن

أخبار محلية بيان سعودي شديد اللهجة بعد العدوان الغاشم على الأردن

علم العراق

عربي ودولي الجيش العراقي: لا أدلة على انطلاق اعتداءات من أراضينا

fgt

طب وصحة أول ألف يوم تصنع الفارق.. تقليل السكر في الطفولة يرتبط بانخفاض خطر الزهايمر

لبنان .. الأجهزة الأمنية توقف موظفين ورطوا قناة تلفزيونية لبنانية في نشر خبر كاذب

عربي ودولي لبنان .. الأجهزة الأمنية توقف موظفين ورطوا قناة تلفزيونية لبنانية في نشر خبر كاذب

ضص3ثق

منوعات باستا باردة وسهلة.. حل مثالي للوجبات السريعة

الملكية الأردنية تُسجل تحسنًا في الأداء التشغيلي خلال النصف الأول من العام

أخبار الشركات الملكية الأردنية تُسجل تحسنًا في الأداء التشغيلي خلال النصف الأول من العام

سثبق

طب وصحة سر العسل اليومي.. فوائد مذهلة تعرف عليها



 
 






الأكثر مشاهدة

 