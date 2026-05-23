السبت 2026-05-23 10:32 م

باكستان: يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء حرب واشنطن وطهران

علم باكستان
باكستان
 
السبت، 23-05-2026 09:11 م

الوكيل الإخباري-   قال مسؤول أمني باكستاني اطلع على زيارة قائد الجيش إلى طهران واجتماعاته مع القادة الإيرانيين السبت إن "مذكرة تفاهم يجري وضع اللمسات الأخيرة عليها" لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

اضافة اعلان


وأضاف أن الزيارة أحرزت "تقدما كبيرا" بشأن نقاط المحادثات التي تتوسط فيها إسلام أباد لإنهاء الحرب.
ولم يقدم المسؤول مزيدا من التفاصيل بشأن هذه النقاط.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

إدارة ترخيص السائقين والمركبات

أخبار محلية الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة

هيئة الخدمة والإدارة العامة تصدر الكشف التنافسي الأساسي للعام 2026

أخبار محلية "الخدمة والإدارة العامة" تحذر من مواقع تدعي امتلاكها نماذج اختبار الكفايات

لماذا أفقد متابعين على تيك توك وكيف أحل هذه المشكلة؟

أخبار الشركات لماذا أفقد متابعين على تيك توك وكيف أحل هذه المشكلة؟

البعثة الإعلامية الأردنية تتوجه إلى الديار المقدسة لتغطية موسم الحج

أخبار محلية العساف: 2100 حاج أردني راجعوا البعثة الطبية الأردنية المرافقة للحجاج

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط

علم باكستان

عربي ودولي باكستان: يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء حرب واشنطن وطهران

المؤسسة العامة للغذاء والدواء

أخبار محلية الغذاء والدواء تعد خطة شاملة للرقابة خلال عيد الأضحى

علما الولايات المتحدة وإيران

عربي ودولي فاينانشال تايمز: واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار 60 يوماً



 
 






الأكثر مشاهدة

 