باكو تطالب تل أبيب بإعادة النظر في قرارها حول الإبادة الأرمنية

11:59 م

الوكيل الإخباري- رغم قوة العلاقات بين البلدين، أعربت أذربيجان عن استنكارها لقرار إسرائيل الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن، في بيان نشر الاثنين، في مؤشر على خلاف نادر بينهما. اضافة اعلان





وجاء في بيان لوزارة خارجية أذربيجان أن "قرار الحكومة الإسرائيلية بشأن ما يسمى 'الإبادة الجماعية للأرمن' يثير قلقاً بالغاً".



واعتبر البيان أن "تشويه الحقائق التاريخية المتعلقة بأحداث عام 1915، واختزال قضية تاريخية معقدة إلى قرار سياسي يفتقر إلى أساس قانوني أو أكاديمي راسخ، أمر غير مقبول".



وأشار البيان إلى أن الخطوة الإسرائيلية لا تسهم في "المصالحة"، أو "تعزيز التفاهم المتبادل" بين البلدين، بل تؤدي إلى "تعميق الانقسامات وتقويض السلام الهش"، داعياً الحكومة الإسرائيلية إلى إعادة النظر في قرارها.



وتعد أذربيجان أحد أبرز حلفاء إسرائيل في المنطقة، وتربط البلدين علاقات وثيقة قائمة على المصالح التجارية والعسكرية.



والأحد، صوتت الحكومة الإسرائيلية لصالح الاعتراف رسمياً بـ"الإبادة الجماعية للأرمن"، وذلك عقب مشروع قرار قدمه وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر.



وقال ساعر عقب التصويت: "وافقت الحكومة الإسرائيلية قبل وقت قصير على القرار الذي قدمته، الذي يعترف بالإبادة الجماعية للأرمن. لم يفت الأوان أبداً لفعل الصواب".



وأضاف: "هذه الإبادة الجماعية المروعة، التي وقعت قبل أكثر من مئة عام، والتي لا يوجد بشأن حقائقها التاريخية خلاف حقيقي، أسفرت عن مقتل 1.5 مليون شخص وتدمير تراث ثقافي وتاريخي عريق".







