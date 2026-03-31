بالأرقام.. السعودية تحقق طفرة غير مسبوقة في أعداد المعتمرين

الوكيل الإخباري- أعلنت السعودية تحقيق طفرة كبيرة في عدد المعتمرين بين عامي 2022 و2025.



وأكدت الرياض أن عدد المعتمرين من الخارج تجاوز 18 مليون معتمر، بنسبة نمو بلغت 214% بين الفترة سالفة الذكر.

وقال وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة الحجاج والمعترمين الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، إنه في المسجد النبوي الشريف، تضاعفت الطاقة الاستيعابية لزيارة الروضة الشريفة من 6.6 مليون إلى أكثر من 15 مليون زائر في عام 2025. كما ارتفع عدد المواقع والوجهات التاريخية والإثرائية المطوّرة ليصل إلى 87 موقعًا ووجهة.