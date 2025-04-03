الخميس 2025-04-03 12:52 م
 

بالتزامن مع زيارة نتنياهو.. المجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية

أرشيفية
أرشيفية
 
الخميس، 03-04-2025 11:29 ص

الوكيل الإخباري-   قررت حكومة المجر الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (إم.تي.آي) عن مدير مكتب رئيس الوزراء المجريّ فيكتور أوربان.
 
وتأتي الخطوة بعد وقت قصير من وصول رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو إلى المجر في زيارة رسمية.

وصدرت بحق نتنياهو مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.

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