بالتزامن مع زيارة نتنياهو.. المجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية

وتأتي الخطوة بعد وقت قصير من وصول رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو إلى المجر في زيارة رسمية.
وصدرت بحق نتنياهو مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.
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