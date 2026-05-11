الإثنين 2026-05-11 11:41 ص

بالفيديو - لحظة إجلاء ركاب السفينة الموبوءة بفايروس "هانتا" إلى أمريكا

إجلاء ركاب السفينة الموبوءة بفايروس "هانتا" إلى أمريكا
إجلاء ركاب السفينة الموبوءة بفايروس "هانتا" إلى أمريكا
 
الإثنين، 11-05-2026 10:02 ص
الوكيل الإخباري-   اضافة اعلان

شهدت جزيرة تينيريفي الإسبانية حالة استنفار طبي واسعة، عقب بدء عمليات إجلاء عدد من ركاب السفينة السياحية "هونديوس" إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد تفشي فيروس "هانتا" على متن السفينة وتسجيل حالات وفاة وإصابات بين الركاب.

وبحسب فيديو متداول، فقد فرضت السلطات الإسبانية إجراءات صحية مشددة خلال عملية الإجلاء، فيما ظهر عدد من المسعفين والطواقم الطبية وهم يرتدون ملابس الوقاية الكاملة أثناء نقل الركاب من السفينة.

وأظهر المقطع لحظة إجلاء المصابين والمشتبه بإصابتهم من السفينة الراسية قرب سواحل تينيريفي، تمهيداً لنقلهم جواً إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج والخضوع للحجر الصحي.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الفنان السوريّ معن عبد الحق

فن ومشاهير بعد اطلاق سراحه... فنان سوريّ شهير يُفجّر مفاجأة

3 شهداء و 16 إصابة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

فلسطين 3 شهداء و 16 إصابة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

ب

عربي ودولي عبور ناقلة نفط عراقية مضيق هرمز بالتنسيق مع إيران

ب

أخبار محلية النزاهة تباشر بتنفيذ استراتيجيتها الوطنية 2026-2030

تنويه هام من هيئة تنظيم النقل حول رفع أجور خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية

أخبار محلية تنويه هام من هيئة تنظيم النقل حول رفع أجور خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية

أحمد العوضي يثير الجدل بفيديو رومانسي مع يارا السكري

فن ومشاهير أحمد العوضي يثير الجدل مجددا

عقوبات أوروبية مرتقبة ضد مستوطنين إسرائيليين متطرفين

عربي ودولي عقوبات أوروبية مرتقبة ضد مستوطنين إسرائيليين متطرفين

ب

أخبار محلية نشر مسودة قانون الإدارة المحلية لعام 2026 عبر موقع التشريع والرأي



 
 






الأكثر مشاهدة

 