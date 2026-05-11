بالفيديو - لحظة إجلاء ركاب السفينة الموبوءة بفايروس "هانتا" إلى أمريكا

شهدت جزيرة تينيريفي الإسبانية حالة استنفار طبي واسعة، عقب بدء عمليات إجلاء عدد من ركاب السفينة السياحية "هونديوس" إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد تفشي فيروس "هانتا" على متن السفينة وتسجيل حالات وفاة وإصابات بين الركاب.
وبحسب فيديو متداول، فقد فرضت السلطات الإسبانية إجراءات صحية مشددة خلال عملية الإجلاء، فيما ظهر عدد من المسعفين والطواقم الطبية وهم يرتدون ملابس الوقاية الكاملة أثناء نقل الركاب من السفينة.
وأظهر المقطع لحظة إجلاء المصابين والمشتبه بإصابتهم من السفينة الراسية قرب سواحل تينيريفي، تمهيداً لنقلهم جواً إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج والخضوع للحجر الصحي.
وسط إجراءات طبية مشددة.. لحظة إجلاء عدد من ركاب سفينة "هونديوس" من جزيرة تينيريفي في إسبانيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكان فيروس "هانتا" قد تفشى على متن السفينة السياحية ما أدى إلى وقوع وفيات وإصابات #متداول pic.twitter.com/ODs4cGrJgX— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) May 11, 2026
