بالفيديو: 10 قتلى إثر اصطدام شاحنة بحشد في مدينة نيو أورليانز الأمريكية

كما أفادت الوكالة بأن سائق الشاحنة في نيو أورليانز ترجل منها بعد صدمه الحشد وأطلق النار .
الفيديو من موقع الحادثة :
VIDEO: 10 people killed in New Years Eve car ramming attack in New Orleans https://t.co/tyH30MMc4z pic.twitter.com/c1Jwt42P9P— Cedar News (@cedar_news) January 1, 2025
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