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بالفيديو: 10 قتلى إثر اصطدام شاحنة بحشد في مدينة نيو أورليانز الأمريكية

أرشيفية
أرشيفية
الأربعاء، 01-01-2025 02:47 م
الوكيل الإخباري-  نقلت وكالة "سي بي إس" عن الشرطة الأمريكية وشهود عيان بوجود قتلى ومصابون إثر اصطدام شاحنة بحشد في مدينة نيو أورليانز الأمريكية .اضافة اعلان


كما أفادت الوكالة بأن سائق الشاحنة في نيو أورليانز ترجل منها بعد صدمه الحشد وأطلق النار .

الفيديو من موقع الحادثة : 
 
gnews

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