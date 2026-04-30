الخميس 2026-04-30 07:41 ص

باول يعلن بقاءه في مجلس الاحتياطي الفدرالي بعد انتهاء فترة رئاسته

رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول
الخميس، 30-04-2026 05:58 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول الأربعاء أنه سيواصل شغل عضوية مجلس محافظي المؤسسة بعد انتهاء فترة رئاسته.اضافة اعلان


وقال باول في مؤتمر صحافي بعد ترؤسه آخر اجتماع لتحديد السياسات في المنصب، "عقب انتهاء فترة رئاستي في 15 أيار/مايو، سأستمر في العمل كمحافظ لفترة زمنية ستُحدّد لاحقا".

وأكد أن قراره لا علاقة له بالانتقادات التي يوجّهها إليه أعضاء في الكونغرس، لكنه أشار إلى الإجراءات القانونية غير المسبوقة التي اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بحق الاحتياطي الفدرالي.

وأضاف "أخشى أن هذه الهجمات تضرب المؤسسة وتعرض للخطر الشيء الذي يهم الرأي العام حقا، وهو القدرة على إدارة السياسة النقدية دون مراعاة العوامل السياسية".

وأوضح أنه يعتزم "البقاء بعيدا عن الأضواء كمحافظ" وسيغادر عندما يرى ذلك مناسبا، في خطوة غير معتادة وإن لم تكن غير مسبوقة.
 
 


