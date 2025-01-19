 
الأحد 2025-01-19 09:09 م
 

بايدن: إطلاق سراح مواطنين أمريكيين من غزة

الرئيس الأمريكي جو بايدن
جو بايدن
الأحد، 19-01-2025 07:28 م

الوكيل الإخباري-    أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن من بين الأسرى المقرر الإفراج عنهم من غزة مواطنين أمريكيين.

اضافة اعلان

 

وأضاف بايدن أن لبنان أصبح بدون قيادة حزب الله، كما أصبحت إيران في أضعف حالاتها منذ عقود، وسوريا أصبحت بدون الأسد. وأكد أن وقف إطلاق النار في غزة اليوم هو ثمرة سياسة مثمرة وفعالة نفذتها إدارته منذ شهور.  

 
gnews

أحدث الأخبار

بلينكن

عربي ودولي بلينكن يعرب عن تقديره لدور قطر في اتفاق وقف إطلاق النار

مديرية الأمن العام

أخبار محلية هجانة الأمن العام يحصدون الكأس الذهبي في بطولة شرم الشيخ الدولية

الصليب الأحمر

فلسطين الصليب الأحمر يتحقق من هويات الأسرى الفلسطينيين قبل الإفراج عنهم

جعفر حسان

أخبار محلية مندوباً عن الملك رئيس الوزراء يرعى حفل توزيع جائزة الملك عبدالله الثاني للإبداع

أبو عبيدة

فلسطين أبو عبيدة: طوفان الأقصى دقت آخر مسمار في نعش الاحتلال

الرئيس الأمريكي جو بايدن

عربي ودولي بايدن: إطلاق سراح مواطنين أمريكيين من غزة

جو بايدن

عربي ودولي بايدن: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بات أمرا واقعاً

عناصر من حركة حماس الفلسطينية ومواطنون يتجمعون حول سيارة تابعة للصليب الأحمر

فلسطين إعلام عبري : الوضع الصحي للأسيرات الثلاث جيد



 




الأكثر مشاهدة