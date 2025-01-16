بايدن: إنهاء الحرب على غزة بشكل دائم سيكون في ثاني مراحل الاتفاق

وأضاف في تغريدة على منصة "إكس"، أنه يشعر بـ "ارتياح عميق لأن هذا اليوم قد جاء أخيرا، من أجل شعب إسرائيل ومن أجل أسر الرهائن الذين ينتظرون في عذاب. ومن أجل الأبرياء في غزة الذين عانوا من دمار لا يمكن تصوره".
ونشر بايدن مراحل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، وتشمل 3 مراحل.
أما المرحلة الثانية، تشمل إنهاء الحرب بشكل دائم، تبادل لإطلاق سراح المحتجزين الأحياء المتبقين، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، وقف إطلاق النار المؤقت يصبح دائمًا.
بينما ستشمل المرحلة الثالثة؛ خطة إعادة إعمار كبرى في غزة.
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