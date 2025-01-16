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بايدن: إنهاء الحرب على غزة بشكل دائم سيكون في ثاني مراحل الاتفاق

بايدن
بايدن
الخميس، 16-01-2025 01:31 ص

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي جو بايدن، ، إن مراحل اتفاق وقف إطلاق النار وعودة المحتجزين هي ما عرضته بالتفصيل في شهر أيار الماضي، والذي تبنته بلدان في مختلف أنحاء العالم.

وأضاف في تغريدة على منصة "إكس"، أنه يشعر بـ "ارتياح عميق لأن هذا اليوم قد جاء أخيرا، من أجل شعب إسرائيل ومن أجل أسر الرهائن الذين ينتظرون في عذاب. ومن أجل الأبرياء في غزة الذين عانوا من دمار لا يمكن تصوره".

ونشر بايدن مراحل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، وتشمل 3 مراحل.

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في المرحلة الأولى ومدتها 42 يوما، سيكون هناك وقف إطلاق نار كامل، انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في غزة، إطلاق سراح عدد من المحتجزين بما في ذلك الأميركيون والنساء وكبار السن، عودة المدنيين الفلسطينيين إلى أحيائهم، وزيادة المساعدات الإنسانية.

أما المرحلة الثانية، تشمل إنهاء الحرب بشكل دائم، تبادل لإطلاق سراح المحتجزين الأحياء المتبقين، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، وقف إطلاق النار المؤقت يصبح دائمًا.

بينما ستشمل المرحلة الثالثة؛ خطة إعادة إعمار كبرى في غزة.

 
gnews

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