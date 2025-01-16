بايدن: إنهاء الحرب على غزة بشكل دائم سيكون في ثاني مراحل الاتفاق

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي جو بايدن، ، إن مراحل اتفاق وقف إطلاق النار وعودة المحتجزين هي ما عرضته بالتفصيل في شهر أيار الماضي، والذي تبنته بلدان في مختلف أنحاء العالم.



وأضاف في تغريدة على منصة "إكس"، أنه يشعر بـ "ارتياح عميق لأن هذا اليوم قد جاء أخيرا، من أجل شعب إسرائيل ومن أجل أسر الرهائن الذين ينتظرون في عذاب. ومن أجل الأبرياء في غزة الذين عانوا من دمار لا يمكن تصوره".



ونشر بايدن مراحل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، وتشمل 3 مراحل.

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